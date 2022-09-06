İşadamı Rıdvan Eşin, 7 Eylül Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda “Aydın için 7 Eylül gurur günüdür. Ancak Japonya’da her çocuk nasıl Hiroşima’da yaşananları öğrenerek büyüyorsa ülkemizde de çocuklarımız Kurtuluş Mücadelesi’nde yaşananları bilerek ve şehitlikleri ziyaret ederek büyümelidir” dedi.

İşadamı Rıdvan Eşin, 7 Eylül Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda “Aydın için 7 Eylül gurur günüdür. Ancak Japonya’da her çocuk nasıl Hiroşima’da yaşananları öğrenerek büyüyorsa ülkemizde de çocuklarımız Kurtuluş Mücadelesi’nde yaşananları bilerek ve şehitlikleri ziyaret ederek büyümelidir” dedi.

Mesajında, Efeler Diyarı Aydın’ın gösterdiği bağımsızlık mücadelesinden söz eden İşadamı Eşin, “Kurtuluş Savaşımız ile aziz milletimiz bu toprakların bizlere ilelebet vatan olacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Bugün, şanlı tarihimizde nice zaferler kazanmış olan ecdadımızın, bağımsızlık tutkusuyla kanıyla canıyla koruduğu ve sahip olduğu bu toprakların düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Milli Mücadele Dönemi, aziz Milletimizin hiç bir tehdide boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya kanıtlandığı, İstiklal mücadelemizin en önemli safhalarından biridir. Tüm Anadolu’da olduğu gibi Aydınımızda da halkımız yaşlı, kadın, çocuk demeden istikbalimiz için direnmiş, vatanını, namusunu, bayrağını korumak için mücadele etmiş ve muvaffak olmuştur. Bu süreçte ne yazık ki şehrimiz Aydın işgal güçleri tarafından benzeri görülmemiş ve hafızalardan asla silinmeyecek bir vahşete tanıklık etmiştir. Tüm bu yaşananlar daha dün gibi hala yüreğimizi dağlarken, geleceğimize yön verecek genç kuşaklarımızın geçmişten ders alması için mutlaka o günlerde yaşananları bilmeli ve şehitliklerimize ziyaret etmelidir” dedi.

Aydın için 7 Eylül’ün millet olarak birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, “Önce Vatan” demenin zafere dönüştüğü bir gün olduğunu belirten Eşin mesajının devamında, “7 Eylül 1922 ‘de kurtarılan Aydın, Kurtuluş Savaşı’nda iki kez işgal edilip, iki kez kurtarılan tek kent olma özelliğini de taşımaktadır. 27 Mayıs 1919 ‘da işgal edilen kent, 30 Haziran 1919 ‘da Efeler tarafından kurtarılıyor. Ancak 5 Temmuz’da yeniden işgal ediliyor. İkinci kurtuluşunu ise 7 Eylül 1922 ‘de yaşıyor. Aydın Efelerinin tarihe altın harflerle yazdırdığı bu mücadeleyi saygı ve gururla yad ediyor; Tüm şehit ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.