Okul Sporları çerçevesinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Okullar Arası Hentbol Genç Erkek-Kız Bölge Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. 5-7 Ocak 2023 tarihleri arasında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kuyucak Atatürk Spor Salonu’nda organize edilen Hentbol Genç Erkek-Kız Bölge Grup Müsabakaları görkemli açılış seremonisiyle başladı.

Okul Sporları çerçevesinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Okullar Arası Hentbol Genç Erkek-Kız Bölge Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. 5-7 Ocak 2023 tarihleri arasında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kuyucak Atatürk Spor Salonu’nda organize edilen Hentbol Genç Erkek-Kız Bölge Grup Müsabakaları görkemli açılış seremonisiyle başladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nun açılış konuşmasıyla farklı illerden gelen takımlar için ilk setler de başlamış oldu. Fillikiçioğlu yaptığı açılış konuşmasında "Spor Şehri Aydın’da birçok spor dalında ev sahipliği yaptık. Bugün de ilimizin ev sahipliğinde Kuyucak Atatürk Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalarda tüm takımlarda yarışan sporculara, antrenörlerine ve hocalarına başarılarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Müsabakalara kızlardan 9 takım, erkeklerden 11 takım katılım sağlarken, kız ve erkek takımlar için farklı illerden gelen sporcular bölge şampiyonu olmak için mücadele edecek.