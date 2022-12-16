Aydın’da 4 gündür etkili olan yağışlı havanın ardından haftanın son gününde güneş kendini gösterdi. Aralık ayında termometrelerin 22 dereceyi gösterdiği Aydın’da vatandaşlar da park ve bahçelere akın etti.

Aydın’da 4 gündür etkili olan yağışlı havanın ardından haftanın son gününde güneş kendini gösterdi. Aralık ayında termometrelerin 22 dereceyi gösterdiği Aydın’da vatandaşlar da park ve bahçelere akın etti.

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da, 4 gündür etkili olan sağanak yağışların ardından haftanın son gününde güneş kendini gösterdi. Aralık ayında Efeler Atatürk Kent Meydanı’nda bulunan termometreler ise 22 dereceyi gösterirken, havaların ısınmasıyla birlikte güneşi gören Aydınlı vatandaşlar da park ve bahçelere akın etti. Ülke genelinde birçok ilde kış yüzünü gösterirken Aydın’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Kent meydanında vatandaşlar yoğunluk oluştururken sokak hayvanları da etrafındaki kalabalığa aldırmadan güneşin tadını çıkardı.