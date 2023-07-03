Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın, haftanın ilk gününe 34 dereceyi gören sıcaklıklarla başladı.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte ülke genelinde hava sıcaklıkları artmaya başlarken, Aydın’da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 28,3 derece olan Aydın, haftanın ilk gününe ise sıcak başladı. Merkez ilçe Efeler’de sabah saatlerinde hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçüldü. Aydın’da hava sıcaklığının öğle saatlerinde 37 dereceye ulaşması bekleniyor.

Ayrıca meteoroloji verilerine göre Aydın’da Temmuz ayında en yüksek sıcaklık değeri 2 Temmuz 2017 yılında 44.8 derece ölçülürken bu yıl uzun süren kış mevsimi ve etkili olan yaz yağışları nedeniyle etkili sıcakların önümüzdeki günlerde yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler başta olmak üzere il genelinde artan hava sıcaklıkları ile birlikte yangınlarda da artış yaşanması ihtimaline karşı Aydın Valiliği ise vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.