Yeni kayıt döneminde Aydın’a gelecek olan üniversite öğrencilerini otogarda karşılayan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, yurt ve gençlik hizmetlerini tanıttı.

Yeni kayıt döneminde Aydın’a gelecek olan üniversite öğrencilerini otogarda karşılayan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, yurt ve gençlik hizmetlerini tanıttı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, üniversite sınavında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ni kazanarak yeni dönem kayıtlarında Aydın’a gelen öğrenciler için otogarda stant açtı. Öğrenciler için harekete geçen müdürlük ekipleri, öğrencilere hem Aydın’ı tanıtıyor hem de yurt ve gençlik hizmetleri hakkında bilgi veriyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan sosyal medya paylaşımına ise “Yeni kayıt döneminde öğrencilerimize yurt ve gençlik hizmetlerimizi tanıtmak amacıyla Aydın otogarında kurduğumuz standımızda şehrimize gelen öğrencilerimizi karşılıyoruz” notu düşüldü.