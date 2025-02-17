Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Erman Çetin ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Arıkan, gazetecilerin toplum üzerindeki etkisine vurgu yaparak, yerel medyanın güçlü olmasının demokrasinin sağlıklı işlemesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Gazetecilerin kamuoyunu doğru bilgilendirme görevini üstlendiğini ifade eden Arıkan, yerel basının her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

AGC Başkanı Erman Çetin ise samimi ev sahipliği için Başkan Arıkan’a teşekkür ederek, Aydın ve ilçelerindeki belediyelerle ortak projeler geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti. Çetin, gazetecilik mesleğinin zorluklarına dikkat çekerek, yerel yönetimlerle güçlü bir iletişim kurmanın önemine değindi.