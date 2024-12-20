Kutup buzullarının gelecekteki erime oranlarını tahmin etmeye yönelik geliştirdikleri proje ile dikkat çeken Aydın Fen Lisesi öğrencileri, Kutup Şenliği’nde Aydın’ı başarıyla temsil etti.

Aydın Fen Lisesi 12. sınıf öğrencileri Şerife Deniz Şen ve Cenkay Sever, coğrafya öğretmeni Emine Tiriç’in danışmanlığında hazırladıkları proje ile kutuplara dikkat çektiler. “Kutup Buzullarının Makine Öğrenmesi Metoduyla 30 Yıl Sonrasına Ait 3 Boyutlu Erime Tahmin Modellerinin Oluşturulması” başlıklı bildirileri ile başarılı bir çalışmaya imza atan gençler, 4. Kutup Şenliği’nde projelerinin sunumunu gerçekleştirdi. 4. Kutup Şenliği’nde projelerini başarıyla sunan Şerife Deniz Şen ve Cenkay Sever, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Kutup buzullarının gelecekteki erime oranlarını tahmin etmeye yönelik geliştirdikleri proje ile dikkat çeken gençler, Aydın’ı başarılı bir şekilde temsil etti.

Konu ile ilgili Aydın Fen Lisesi’nden yapılan paylaşımda “Okulumuz 12. sınıf öğrencileri Şerife Deniz Şen ve Cenkay Sever, coğrafya öğretmenimiz Emine Tiriç danışmanlığında hazırladıkları ‘Kutup Buzullarının Makine Öğrenmesi Metoduyla 30 Yıl Sonrasına Ait 3 Boyutlu Erime Tahmin Modellerinin Oluşturulması’ başlıklı bildirileri ile Kutup Araştırmaları tarafından düzenlenen 4. Kutup Şenliği’nde projelerini sunmaya hak kazanmışlardır. 19 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen 4. Kutup Şenliği’nde projelerini başarılı bir şekilde sunmuş ve beğeni kazanmışlardır. Öğrencilerimizi ve danışman öğretmenimizi tebrik ederiz” ifadeleri yer aldı.