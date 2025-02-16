Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na Aydın’dan davet edilen 14 projeden 6’sına sahip olan Aydın Fen Lisesi, zirvede yer aldı.

Lise öğrencilerine temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak hedefiyle bu yıl 56.’sı düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda bölge finaline seçilen projeler belli oldu. Ege Bölgesi’nde yer alan okulların katıldığı yarışmada Aydın 14 proje ile en fazla bölge finaline projesi kalan iller arasında yer alırken, en fazla projesi olan okul ise 6 proje ile Aydın Fen Lisesi oldu. Tarih, coğrafya, psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, yazılım ve biyoloji alanlarındaki 6 proje yarışmaya katılan Aydın Fen Lisesi öğrencileri, İzmir’de gerçekleştirilecek olan bölge finallerinde Aydın’ı temsil edecek.

"Zirvede yer değişmedi" başlığı ile Aydın Fen Lisesi’nden yapılan paylaşımda "Bu yıl 56.’sı düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi’ne Aydın ilinden davet edilen 14 projeden 6’sı okulumuza ait. Gül Arpa danışmanlığında Emre Yalçın, İrem Tuğba Çavdar ve Hasan Bozdağ tarafından hazırlanan ’Efeler’de Zamanın İzleri: Mahallelerden Caddelere Tarihi Bir Yolculuk’ konulu tarih projemiz, Emine Tiriç’in danışmanlığında Sıddık Umut Öztaş, Murat Karakaya ve Cihan Güroğlu tarafından hazırlanan ’Dijital Maket ve Fiziki Maket Kullanarak Heyelan Oluşumunu Anlamlandırmayı Sağlayan Öğretim Materyali’ konulu coğrafya projemiz, Emine Altınsoy danışmanlığında Zeynep Gömleksiz, Ayşe Nisa Eğribaş ve İbrahim Deniz tarafından hazırlanan ’Geleceği Korumak: Eko-Anksiyeteyi Yönetmek Ve Farkındalık Oluşturmak’ konulu psikoloji projemiz, Emine Altınsoy danışmanlığında Hatice Nur Dişçi, Ekin Abak ve Esat Karakaya tarafından hazırlanan ’Kelime Seçiminde Yerli Ve Milli: Türkçe Denetleme Yardımcısı: Anka’ konulu Türk Dili ve Edebiyatı projemiz, Emine Altınsoy danışmanlığında Efe Ağlamazlar tarafından yapılan ’Deep Reinforcement Learning Tabanlı Yenilikçi Tcp Tıkanıklık Kontrolü Algoritması Geliştirilmesi’ konulu yazılım projemiz, Hülya Olgun danışmanlığında Samet Taşçı ve Berkay Dağoğlu tarafından yapılan ’İlaç Keşfi ile Bulunan Paeonolün Paeonia peregrina’dan Eldesi ve Nörogeneze Etkisinin in vivo Zebrabalığı Modelinde Araştırılması’ konulu biyoloji projemiz okulumuzu İzmir bölgesinde temsil edecektir. Projelere danışmanlık yapan öğretmenlerimizi ve projelerini gerçekleştiren öğrencilerimizi kutlar, kendilerine bölge yarışmasında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.