Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, yerel esnafa sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerek “Zincir marketlerle mücadelede kararlıyız” dedi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, yerel esnafa sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerek “Zincir marketlerle mücadelede kararlıyız” dedi.

Her fırsatta yerel esnafa sahip çıkılmasına yönelik çağrılarını yenileyen Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, sosyal medya üzerinden çağrı yaptı. Göreve geldiği günden bu yana çalışma başlatarak zincir marketlere karşı olduklarını ifade eden Başkan Künkcü; “Zincir marketlerle mücadelede kararlıyız” dedi.

Zincir marketlerin adeta yerel esnafa göz dikmiş durumda olduğunu ifade eden Künkcü; “Neredeyse her köşe başında açılan bu zincir marketler, bakkal, manav, fırın ve kırtasiyecilerimizin kısacası yerel esnaflarımızın kazançlarına göz dikmiş durumda. Biz de bu durum karşısında hep söylüyoruz ’En doğru alışveriş, esnaftan alışveriş.’ Tüm Aydınlı hemşerilerimizin bu mücadelemizde yanımızda olmalarını istiyoruz. Zincir marketlerle mücadelede kararlıyız. En doğru alışveriş, esnaftan alışveriştir” dedi.