Aydın’ın Efeler İlçesinde yılda üretilen 2 bin ton bamya Kardeşköy mahallesindeki tesislerde ve evlerde işlenerek kent ekonomisine 50 milyon TL katkı sağlanıyor. Bamya toptancısı Hüseyin Gökhan Gönözer, “Bamya 5 ayda 200 haneye ekmek kapısı oluyor” dedi.

Haziran ayında başlayan bamya sezonu Ekim ayı ortalarında sona eriyor. Koçarlı Tokatbaşı başta olmak üzere Yeniköy, Kardeşköy, Osmanbükü, ve Nazilli ilçesinde bazı mahallerde üretilen sezonluk 2 bin ton bamya Kardeşköy’de toplanarak işletmede ve evlerde işleniyor. Bamyalar 200 haneye dağıtılarak burada temizlenerek satışa hazır hale getiriliyor. Bir kısmı sofralara yemeklik olarak gelirken, bir kısmı ise fabrikalarda konserve oluyor.

Aydın’da bamyanın merkezi olarak bilinen Kardeşköy’de yıllardır bamya ticareti işiyle uğraşan Hüseyin Gökhan Gönözer, sezonun sona erdiğini belirtti. Sezonun geçen yıla oranla rekolte düşüklüğü yaşadığına değinen Gönözer, “Bamya Haziran ayı başlarında hasat yapılmaya başlanıyor. Yaklaşık 5 aylık bir sürede toplanıyor. İlk günlerde havaların sıcak olması nedeniyle verimde düşüklük yaşandı. Kardeşköy Mahallemize gelen bamyalar buradaki evlerde ve bizim işletmemizde işlenerek konserve ve dondurulmuş gıda firmalarına temizlenerek gönderiliyor. Bu sezon kilosu 20 ila 40 TL arasında fiyatlar değişti. Şu anda 30 TL’den satışa sunuluyor. Bu sezonun da sonuna geldik” dedi.