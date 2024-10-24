Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın, Ekim ayında yazdan kalma günleri yaşarken, termometreler 27 dereceyi gösterdi.

Ülke genelinde birçok ilde kış yüzünü gösterirken Aydın’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Ekim ayında yazdan kalma gün yaşayan ilçe merkezi Efeler’de ise termometreler 27 dereceyi gösterdi. Güneşli ve sıcak havayı gören Aydınlı vatandaşlar da park ve bahçelere akın etti. Kent meydanında vatandaşlar yoğunluk oluştururken, hava sıcaklıklarının haftasonu da 29 derece olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre 26 Ekim Cumartesi günü hava sıcaklıkları en düşük 13, en yüksek 29 derece olacak. 27 Ekim Pazar günü ise en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık ise 29 derece olacak.