Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde milli direnişin sembolü olan ve Kuva-yi Milliye kahramanlarından Yörük Ali Efe ve arkadaşlarının 104 yıl önce gerçekleştirdiği ‘Malgaç Köprüsü Baskını’nın yıl dönümü törenle kutlandı.

Baskının gerçekleştirildiği Malgaç Köprüsü yanındaki anıt önünde düzenlenen törene eski Vali Kayhan Kavas, Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Malgaç Baskını ile ilgili tarihi bilgiler davetlilere aktarıldı.

“Bugünkü huzurumuzun temeli o zamanlarda atıldı”

Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada: “Bu baskın, Batı ve Güney Anadolu’da, düzenli, bilinçli ve milli şuurla, işgalcilere yapılan, ilk baskın olarak kabul edilmektedir. Bu önemli başarı, halka ümit ve cesaret vererek, düşmanın yurttan atılabileceğine olan, inancı artırmıştır. Yörük Ali Efe ve arkadaşlarının, bu süreçte göstermiş olduğu mücadeleyle, Kurtuluş Savaşının, önemli sembollerinden, biri haline gelmiştir. Bugün yurdumuzda, huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, bunun temellerinin, o dönemde, bu vatanın bağımsızlığı için mücadele etmiş, Kuva-yi Milliye Kahramanlarına, istiklal savaşında savaşmış, kişilere borçlu olduğumuzu biliyoruz” dedi.

Yörük Ali Efe’nin torunu eski Vali Kayhan Kavas da yaptığı konuşmada, dedesi ve annesi ile yaşadığı anıları paylaşarak 22 yaşında hiçbir karşılık beklemeden hayatlarını ortaya koyan kahramanları şükran ve minnetle andığını ifade etti. Vali Kavas, dedesinin çok zeki ve çok yetenekli olduğunu da belirtti.

Araştırmacı Yazar Sabahattin Burhan’ın o günleri anlattığı konuşmasının ardından günün anlam ve önemine dair yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından da Gocabeşli Derneği Efelerinin gösterileri büyük bir beğeni ile izlendi. Son olarak şehitler anısına mevlit okunarak dua edildi ve davetlilere ikramlarda bulunuldu.