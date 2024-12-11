Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş başkanlığında hastanenin yöneticileri ve hekimleri, yoğun bakım ünitelerinin işleyişi ile ilgili önemli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Aydın Devlet Hastanesi’nde, yoğun bakım ünitelerinin verimliliği ve işleyişi üzerine değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, yoğun bakım ünitelerindeki iş gücü planlaması, ekip içi koordinasyon ve hasta takibi gibi temel konular ele alınırken, yaşanan güncel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri de görüşüldü. Yoğun bakım ünitelerinin sağlık hizmetleri açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulanarak, verimliliğin artırılması ve hasta bakım kalitesinin iyileştirilmesi için etkin bir işleyiş olması gerektiği belirtildi.