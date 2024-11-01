Dünya İnme Farkındalık Günü kapsamında Aydın Devlet Hastanesi poliklinik girişinde kurulan stantta vatandaşlar bilgilendirildi.

İnme, beyne giden kan akışının durması sonucu oluşan ve acil müdahale gerektiren bir sağlık sorunu olup, belirtileri arasında ani yüz, kol veya bacaklarda uyuşma, konuşmada bozulma ve denge kaybı yer alıyor. Zamanında müdahale ile inmenin etkileri azaltılabilir olup, bu nedenle bilinçlenmek ve belirtileri tanımak hayati önem taşıyor. Bu kapsamda ’Dünya İnme Farkındalık Günü’ kapsamında Aydın Devlet Hastanesi poliklinik girişinde kurulan stantla vatandaşlar bilgilendirildi. Etkinlikte yaşlı vatandaşlar, hastane personeli, hasta ve hasta yakınları standa ilgi gösterirken, standı ziyaret edenlere inme riski, belirtileri ve önleme yolları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Dağıtılan broşürler sayesinde de vatandaşların inme konusunda farkındalık düzeyinin artırılması hedeflenirken, Aydın Devlet Hastanesi yetkilileri bu tür etkinliklerin sağlık bilincinin yaygınlaştırılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.