Aydın Devlet Hastanesi’nde ilk kez gerçekleşen ’debranching’ operasyonu ile hasta sağlığına kavuştu.

Aydın Devlet Hastanesi’ne göğüs ve sırt ağrısı şikayetiyle başvuran ve yapılan kapsamlı tetkik ve incelemeler sonucunda, ’Arcus ve Desenden Aort Anevrizması’ teşhisi konulan 64 yaşındaki hasta Aydın Devlet Hastanesi’nde ilk kez gerçekleştirilen ve başarılı bir şekilde uygulanan ’debranching’ operasyonu yöntemi ile sağlığına kavuştu.

Operasyonu gerçekleştiren Hekimler Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bozkurt ve Op. Dr. Murat Arpaz yaptıkları açıklamada, halk arasında aort damar genişlemesi olarak bilinen bu hastalığın, genişlemenin bulunduğu bölge nedeniyle özellikli bir operasyon gerektirdiğini ve bu nedenle hastanın mevcut olan aort genişlemesine, ameliyatsız gerçekleştirilen anjiyo ile stent işlemi uygulamasından önce aort üzerinden çıkan, beynimizi ve kolumuzu besleyen damarların yerlerinin debranching operasyonu ile değiştirildiğin belirtti.

Hastaya, Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ve hastane yöneticileri geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hekimlerin başarılı çalışmalarının artarak devam edeceğini belirten Başhekim Bozbaş, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Hekimler ve emeği geçen personellere teşekkür etti.