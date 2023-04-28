Aydın Devlet Hastanesi’nde Tıbbi Farmakoloji Dalı Uz. Dr. Necip Girit’in görev aldığı ’Akılcı İlaç Polikliniği’ hizmete girdi.

Hastaların ve çalışanların memnuniyetini önemseyen ve odak noktası olarak benimseyen, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanan, ölçüm ve analize dayanan, insan haklarına saygılı ve çevreye duyarlı uygulamalarıyla güvenilir ve nitelikli hizmet sunan Aydın Devlet Hastanesi hasta odaklı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kaliteli hizmet anlayışıyla, tüm kaynakları verimli ve etkin kullanarak, çalışan, hasta ve hasta yakınlarına güven ve memnuniyet veren, uluslararası düzeydeki hizmet kalitesi ile ilde ve bölgede tercih edilen hastaneler arasında yer alan Aydın Devlet Hastanesi; kaliteli, nitelikli, güler yüzlü, nitelikli ve deneyimli kadrosu ile geçtiğimiz yıl binlerce hastaya şifa dağıtmayı sürdürüyor.

Aydın Devlet Hastanesi, ’hastaların klinik ihtiyaçlarına uygun ilaçları, tıbbi ihtiyaçlarını karşılayan dozlarda, yeterli bir süre boyunca, kendilerine ve topluma en az maliyet ile kullanmaları’ olarak tanımlanan akılcı ilaç kullanımı için yeni bir polikliniği hastaların hizmetine sundu. Tıbbi Farmakoloji Dalı Uz. Dr. Necip Girit’in görev aldığı ’Akılcı İlaç Polikliniği’ çalışmalarına başlarken konu ile ilgili Aydın Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, "Akılcı ilaç kullanımının basamakları; doğru tanının konması, prognozun belirlenmesi, tedavi hedeflerinin tespit edilmesi, tedavi seçeneklerinin gözden geçirilmesi, uygun tedavinin seçimi, gerekli ise reçetenin doğru biçimde yazımı ve takiptir. Tüm bu süreçte ilaçlar için etkililik, uygunluk, güvenlilik maliyet analizi, risklerin aza indirilmesi, doğru bilgilendirme ve hasta katılımının sağlanması esastır. Bu nedenle hastaların doğru şekilde ilaç kullanımı konusunda yol gösterici olarak hizmet sunabilmek için ’Akıllı İlaç Polikliniği’ hastane bünyesinde hizmete girmiştir" ifadelerine yer verildi.