Aydın Devlet Hastanesi ’1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ dolayısıyla poliklinik girişine kurulan stantla meme kanserine karşı dikkat çekilerek bilgilendirmelerde bulunuldu.

1 - 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Aydın Devlet Hastanesi yöneticilerin katılımı ile poliklinik girişinde stant kuruldu. Hastane yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte personele, hasta ve hasta yakınlarımıza ’meme kanseri’ hakkında bilgilendirme broşürleri dağıtılıp, meme kanseri ile mücadelenin simgesi olan pembe kurdele takıldı.