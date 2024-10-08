Aydın Devlet Hastanesi Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması amacıyla stant etkinliği düzenledi.

Poliklinik girişinde Başhekim Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ve hastane yöneticilerinin de katılımıyla açılan stantta fizyoterapistler eşliğinde örnek yürüyüş programından oluşan bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Hastane personeli, hastalar ve hasta yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, katılımcılara fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgi verdi. Aydın Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, düzenlenen bu tür etkinliklerin toplumda fiziksel aktivitenin önemini vurgulamak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek adına büyük bir fırsat olduğu belirtildi.