Aydın Devlet Hastanesi tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde sağlık sunumunu engellemeyen alanlarda oluşturulan yasal kedi ve köpek besleme alanlarında can dostların beslenme ihtiyaçları giderilecek.

Hava sıcaklıklarından dolayı su ve yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için hayata geçirilen proje çerçevesinde Aydın Devlet Hastanesi bahçesine beslenme noktaları yerleştirildi. Sağlık sunumunu engellemeyen alanlara yerleştirilen ’yasal kedi ve köpek besleme alanları’ adı verilen noktalara su ve mama kapları yerleştirilerek içleri dolduruldu.

Aydın Devlet Hastanesi’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Hastanemiz yöneticileri ve Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Dernek Başkanı Jale Koç, hastanemiz ön ve arka bahçesinde sağlık hizmeti sunumunu engellemeyen alanlarda, hayatlarını sokakta geçiren hayvan dostlarımıza yönelik hayata geçirilen ’Yasal Kedi ve Köpek Besleme Alanları’na mama ve su kapları yerleştirdi" ifadelerine yer verildi.