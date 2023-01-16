Aydın Devlet Hastanesi’nde 2022 yılında tedavi olan günlük ortalama hasta sayısı bir önceki yıla göre yüzde 40 artış göstererek 4 bine yükselirken, 800 bin hasta ayakta da ayakta muayene oldu.

Aydın Devlet Hastanesi’nde 2022 yılında tedavi olan günlük ortalama hasta sayısı bir önceki yıla göre yüzde 40 artış göstererek 4 bine yükselirken, 800 bin hasta ayakta da ayakta muayene oldu.

Hastaların ve çalışanların memnuniyetini önemseyen ve odak noktası olarak benimseyen, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanan, ölçüm ve analize dayanan, insan haklarına saygılı ve çevreye duyarlı uygulamalarıyla güvenilir ve nitelikli hizmet sunan Aydın Devlet Hastanesi hasta odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Kaliteli hizmet anlayışıyla, tüm kaynakları verimli ve etkin kullanarak, çalışan, hasta ve hasta yakınlarına güven ve memnuniyet veren, uluslararası düzeydeki hizmet kalitesi ile ilde ve bölgede tercih edilen hastaneler arasında yer alan Aydın Devlet Hastanesi; kaliteli, nitelikli, güler yüzlü, nitelikli ve deneyimli kadrosu ile geçtiğimiz yıl binlerce hastaya şifa dağıttı.

Aydın Devlet Hastanesi’nde 2022 yılında acil servis ve poliklinikte hizmet verilen hasta sayısı bir önceki yıla göre yüzde 40 artışla günlük ortalama 4 bine yükseldi. Öte yandan, alanında uzman hekimler tarafından yaklaşık 800 bin hastaya ayaktan muayene gerçekleştirilirken, acil serviste de yaklaşık 200 bin hasta şifa buldu.