Dk 90+3’de Didim Belediyespor’un kullandığı serbest vuruşta altı pas içerisinde topa el dokunan Yıldızspor’lu Mehmet’in müdahalesi sonucu hakem penaltı verdi. Topun başına geçen Didim Belediyespor’lu Rıza şutunu kaleci Çağlar kurtardı. Maçta gülen taraf Yıldızspor olurken 3 puanı tek golle aldı.

Bölgesel Amatör lig 9. Grup maçında Aydın derbisinde Didim Belediyespor sahasında Yıldızspor’u ağırladı. Maçı Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Ali Saçan, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, Didim Belediyespor Başkanı Murat Küçüker, Yıldızspor Başkanı Kaya Özcan ve yöneticileri birlikte izledi. Güzel havada oynanan maçta Didimliler maça ilgi gösterirken, Didim Belediyespor taraftarları ise İzmir depreminde hayatını kaybeden Eski futbolcuları Malik Tahirler’i ölümünün yıl dönümünde pankart asarak vefasını gösterdi.

BAL 9. Grup Aydın derbisinde Didim Belediyespor, 90. dakikada yediği golle Yıldızspor’a 0-1 mağlup oldu. Didim Belediyespor’da uzatmada Rıza penaltıyı kaçırınca Yıldızspor 3 puanı tek golle aldı.

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