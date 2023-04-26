İçerisinde 19 viyadük, 97 köprü, 19 köprülü kavşak ve 77 alt geçit barındıran Aydın-Denizli Otoyolu inşaatının yüzde 76’sı tamamlandı.

Bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete girmesi hedeflenen Aydın-Denizli Otoyolu, Ege ve Akdeniz’in turizmdeki potansiyeline önemli katkı sağlayacak. Çalışmalar hız kesmeden devam ederken, otoyol inşaatının yüzde 76’sı tamamlandı. Aydın İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı sunum ile projenin son durumu hakkında bilgi veren Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli, çalışmaların hızla devam ettiğinin vurgusunu yaparak “Yıl içerisinde Aydın’ın Kuyucak ilçesinden Denizli’ye kadar olan 80 kilometrelik ana gövdeyi trafiğe açmayı hedefliyoruz” dedi.

Otoyolun 95 kilometrelik kesiminin Aydın sınırları içerisinde yer aldığını aktaran Gönenli; “Aydın - Denizli Otoyolu, İzmir’den başlayıp Antalya’ya giden güzergahta 140 kilometrelik ana gövdeyi teşkil ediyor. Daha önce İzmir - Aydın etabı tamamlanmıştı. 2021 yılı Ocak ayı itibariyle de Aydın - Denizli Otoyolu’ndaki çalışmalarımıza başladık. Yapım süresi 3 yıl, işletme süresi 17 yıl olan proje, toplamda 20 yıllık bir süreye tekabül ediyor. Otoyol bağlantı yollarıyla birlikte toplamda 163 kilometreye ulaşıyor. 21 farklı seviyede kavşak, 9 ayrı bağlantı yolu var. Bu bağlantı yollarıyla Aydın - Denizli arasındaki büyük yerleşim yerlerine bağlanıyoruz. 5 otoyol hizmet tesisi var, 3 bakım işletme merkezi yapmayı planlıyoruz. Otoyol güzergahında yüzde 76’lık gerçekleşme sağladık. 163 kilometrenin 151 buçuğuna girdik, çalışıyoruz. 66 kilometrelik kesimin kaplamaları yapıldı. 77 alt geçidimiz var. 97 köprümüzün 22’sini yaptık. 23’ünde çalışmalar devam ediyor. 19 viyadük var ve birini tamamladık, 14’ünde çalışmalar devam ediyor. 53 milyon metreküplük kesimde de dolguları tamamlamış durumdayız. Bu yıl içerisinde Kuyucak’tan Denizli’ye kadar olan 80 kilometrelik ana gövdeyi de trafiğe açmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.