Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Aydın-Denizli Otoyolu’nun 60 ila 140’ıncı kilometreleri arasını içerisine alan bölümün 3 Kasım günü trafiğe açılmasını onayladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yap-işlet-devret modeliyle yürütülen proje kapsamında Aydın-Denizli Otoyolu’nda tamamlanan bölümünün hizmete alınmasına onay verildi. Yayımlanan ilana göre, Aydın-Denizli Otoyolu’nun 60 ila 140’ıncı kilometreleri trafiğe açılacak. Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonu gibi belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkışlar yasak olacak.

"Erişime kontrollü kara yolu"

Erişime kontrollü kara yolu olarak 3 Kasım Cuma günü saat 08.00’den itibaren trafiğe açılacak bu kesime; yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletlerin girmesi yasak kapsamında tutulurken, bölgede mecburi asgari hız 40, azami hız da 140 kilometre/saat olarak açıklandı.