17 Ekim’de trafiğe açılan Denizli-Aydın otoyol hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 günde yaklaşık 22 bin aracın geçtiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin dev projelerinden Aydın-Denizli Otoyolu’nun Kuyucak-Aydın arasındaki 70 kilometrelik son kesimini 17 Ekim’de trafiğe açtıklarını hatırlatarak “Yolun tamamını toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa ettik. Ege Bölgemizin iki büyük merkezi olan Aydın ve Denizli illerimizi otoyol konforuyla birbirine bağlayan yolumuzu 3 günde yaklaşık 22 bin araç kullandı” ifadelerini kullandı.

“Aydın-Denizli Otoyolu, hem ticaret hem de turizm açısından önemli bir güzergâh”

Aydın-Denizli otoyolu ile hem ticaret hem de turizm açısından önemli bir güzergah olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Aydın-Denizli Otoyolu, hem ticaret hem de turizm açısından önemli bir güzergâh. Otoyolumuz sayesinde Ege Bölgesi’nin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı’na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerini çok daha kısa sürede nakledeceğiz. Ayrıca, Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerimize ulaşımı daha konforlu hale getirmiş olduk. 3 gün gibi kısa bir sürede yaklaşık 22 bin aracın geçiş yapması, projenin doğru bir yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Vatandaşlarımızın bu projeye ilgisi bizleri memnun ediyor. Otoyolumuzun bölgedeki ekonomik faaliyetleri artıracağından hiç şüphemiz yok” dedi.

Aydın-Denizli otoyolu vatandaşlardan tam not aldı

Otoyolu kullanan sürücüler, Aydın-Denizli Otoyolu’nun sunduğu konfor ve zaman tasarrufunun memnuniyet verici olduğunu belirtti. Modern ve geniş yapısıyla dikkat çeken yeni yolun, Aydın ile Denizli arasındaki seyahat süresini neredeyse yarıya indirdiğini ifade eden kullanıcılar, sürüş deneyiminin oldukça rahat olduğunu vurguladı. Özellikle turistik bölgelere hızlı ve pürüzsüz bir ulaşım imkânı sunmasının hem ticaretin canlanmasına hem de bölge turizmine büyük katkı sağlayacağı yönünde yorumlar yapılırken vatandaşlar, otoyolun akıcı ve konforlu yapısının yolculukları çok daha keyifli hale getirdiğini dile getirdi. Bakan Uraloğlu sürücülerin deneyiminin oldukça kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Aydın-Denizli Otoyolu, konforlu ve hızlı ulaşımıyla vatandaşlardan tam not aldı" dedi.