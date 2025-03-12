Aydın-Denizli Otoyolu’nun önemli bir noktası olan Yenipazar gişeleri gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda faaliyete geçerken, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, "İlçemize, esnaflarımıza hayırlı olsun" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda başlayan ve projeyle bölgedeki ulaşım altyapısının önemli ölçüde iyileştirilmesi hedeflenen Aydın-Denizli Otoyolu Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Modern ulaşım ağlarını oluşturmak ve seyahat sürelerini kısaltmak adına büyük önem taşıyan otoyolda bazı bağlantı bölgelerinde çalışmalar sürerken, yapımı tamamlanan Yenipazar Gişeleri hizmete girdi. Yenipazar gişelerinin ilçe adına önemli bir adım olduğunu vurgulayan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, "Aydın-Denizli Otoyolu’nun Yenipazar gişeleri hizmete başlamıştır. İlçemize, esnaflarımıza hayırlı olsun" dedi.