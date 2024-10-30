Türkiye’nin en ılıman iklimine sahip illerin başında gelen Aydın Dağları’nda sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşandı. Aydın dağlarındaki kestane kiraz ve elmalarla kaplı bahçeler sonbaharla birlikte eşsiz görüntüler vermeye başladı.

Türkiye’nin en önemli kestane ve meşe ormanlarına sahip Aydın dağlarında asırlık ağaçlar ve ormanların oluşturduğu manzara sonbaharla birlikte seyrine doyulmayan görüntüler oluşturdu. Sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların renk değişimi ve doğanın tüm tonlarının bir arada yer aldığı manzarayı görüp fotoğraflamak isteyenler hafta sonları Çatma Yaylası’na foto safari düzenlemeye başladı.

Aydın’ın Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçeleri ile İzmir’in Ödemiş ilçesinin zirvesinde yer alan Ovacık Yaylası’nda oluşan eşsiz manzara insanları dinlendiriyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kuraklıktan dolayı gecikmeli başlayan sonbahar mevsiminde yaylalar ayrı bir güzelliğe bürünürken, sonbaharın renklerini keşfetmek isteyen pek çok kişinin rotası da Çatma Yaylası ve Ovacık oluyor.