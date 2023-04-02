Ramazan ayında kentin birçok noktasında iftar programları düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor.

İl genelinde 8 ayrı noktada iftar programı düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, bugün de 15 bin kişiye iftar yemeği verdi. Efeler Osman Yozgatlı Mahallesi ile Köprülü Mahallesi, Söke Yenikent Mahallesi, Sultanhisar Atça Mahallesi, İncirliova Hacıaliobası Mahallesi, Karpuzlu Ulukonak Mahallesi, Koçarlı Bıyıklı Mahallesi ve Nazilli 23 Nisan Parkı’nda iftar sofraları kuruldu. Başkan Özlem Çerçioğlu, Söke’de Yenikent Mahallesi’ndeki iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çerçioğlu’na, CHP Aydın milletvekilleri ile CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Millet İttifakı ilçe başkanları ve muhtarlar da eşlik etti.

Düzenlenen iftar programları için memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ederken, Başkan Çerçioğlu; "Birlik ve beraberliğimizi yansıtan bereketli iftar sofralarımızda vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.