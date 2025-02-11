Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke Belediyesi Efes Kültür Merkezi’nde iki ücretiz kültür etkinliğini vatandaşlarla buluşturuyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu 13 Şubat 2025 Perşembe günü Sökeli müzikseverlerle buluşacak. Şefliğini Murat Akyüzlü’nün yaptığı Türk Sanat Müziği Korosu konseri saat 20.00’de başlayacak ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Diğer taraftan Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen "Tıngır Mıngır Ülke" adlı çocuk oyunu Söke’de izleyicileriyle buluşacak. Kazım Güçlü’nün kaleme aldığı, Özlem Açıkgöz tarafından yönetilen ve müzikleri Fatih Erkoç’a ait tek perdelik oyun 19 Şubat Çarşamba günü Söke’de olacak. Tiyatro 16.00’da başlayacak ve ücretsiz olarak gerçekleşecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile Söke Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşecek etkinliklere tüm vatandaşlar davet ediliyor.