Aydın Büyükşehir Belediyesi, "Yaz Konserleri" etkinliklerinde bu kez Germencik Belediye Parkı’nda muhteşem bir konser gerçekleştirdi.

Konservatuvar eğitmenlerinden Efe Dumancı’nın sahne aldığı konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya, şehrimizin kültürel zenginliğini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

Yaz etkinliklerini bir gelenek haline getiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez Germencik’teydi. Gecede Türk sanat müziğinden Türk halk müziğine ve pop müziğe kadar geniş bir repertuvar seslendirildi. Vatandaşlar, ‘Yaz Konserleri’ etkinlikleri çerçevesinde günün stresini müzikle attı.

‘Yaz Konserleri’ etkinlikleri Temmuz ve Ağustos aylarında da hız kesmeden devam edecek. Bir sonraki konser, bu akşam Yenipazar Belediyesi’nin önünde gerçekleştirilecek.