Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında kentin farklı noktalarında düzenlediği iftar programlarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi; birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın ayı Ramazan’da binlerce vatandaşı iftar sofralarında buluşturdu. Kent genelinde düzenlenen iftar programlarında, Efeler Atatürk Kent Meydanı ve Dalama Mahallesi; Nazilli 23 Nisan Parkı ve Güzelköy Mahallesi; Söke Doğanbey Mahallesi; Bozdoğan Kavaklı Mahallesi; İncirliova Dereağzı Mahallesi; Buharkent Feslek Mahallesi ve Koçarlı Cumhuriyet Meydanı’nda 15 bin kişiye iftar yemeği verildi.

Koçarlı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iftar programına katılan Başkan Çerçioğlu’na; CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Millet İttifakı ilçe başkanları ve muhtarlar da eşlik etti.

Ramazan ayının bereketini iftar sofralarında paylaşan vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Çerçioğlu, ‘‘Bereketli iftar sofralarımızda vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz.’’ dedi.