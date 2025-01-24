Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor’da, Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ederken, oyuncular galibiyete odaklandı.

Hafta sonu oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi, Aydın Büyükşehir Belediyespor’da hazırlıklar devam ederken, takımın liberosu Gizem Çerağ Düzeltir muhabirlik yaparak, takım arkadaşlarına mikrofon uzattı. Aydın ekibinin oyuncuları, Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini ifade etti.

Geçen hafta oynadıkları Keçiören Belediyesi Sigorta Shop maçından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Kaptan Fatma Şekerci, "Ankara, bizim için her zaman zorlu bir deplasman oldu. Aydın Büyükşehir Belediyespor’a geldiğimden bu yana burada aldığımız galibiyetler genellikle uzun ve zorlu maçlar sonunda geldi. Bu kez 3-0 gibi net bir skorla kazanmak bizim için çok önemliydi. İyi bir blok ve savunma sistemi kurduğumuzu düşünüyorum. Play-off hedefimiz doğrultusunda bu maçtan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz" dedi.

Beşiktaş maçıyla ilgili olarak konuşan Şekerci, "İlk devre deplasmanda 3-1 kazanmıştık ancak rakibimizin eksikleri vardı. Şimdi daha tecrübeli ve tam kadro oynayacaklar. Oldukça deneyimli oyuncuları var ve voleybolu nasıl oynamaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Bu kez kendi evimizde oynayacak olsak da kolay bir maç olmayacak. Play-off hedefimiz için bu maçı kazanmamız işleri kolaylaştıracak. Hazırlıklarımız iyi gidiyor, taktiklerimiz üzerine çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Genç orta oyuculardan Berka Buse Özden ise, "İlk maçı kazanmıştık ama bu maçın daha zor geçeceğini düşünüyoruz. Rakibimizin daha iyi hazırlandığını biliyoruz, biz de antrenmanlarımızı ve hazırlıklarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.