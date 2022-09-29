Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilecek olan ikinci etap altyapı çalışmaları için yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilecek olan ikinci etap altyapı çalışmaları için yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi.

Didim genelinde yatırımlarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesince yapımına başlanacak olan Akbük Mahallesi ikinci etap altyapı çalışmaları için yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi. Akbük Mahallesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ASKİ Genel Müdürü Hakan Olgaç, İller Bankası Genel Müdürlüğü Yapı Müdürü Meltem Malatyalı, İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü Altyapı Müdürü Mehtap Büyüknisan, Proje Müdürü Melik Çalga, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İzmir Bölge Müdürlüğü Sayıştay Denetçileri ile yüklenici firma temsilcileri katıldı.

Akbük, Fevzipaşa ve Denizköy Mahalleleri ile Konya Kültür ve Zonguldaklılar Sitesi bölgelerini kapsayan ikinci etap altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Hakan Olgaç, "İkinci etap çalışmamız Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve Didim Belediye Başkanımız A. Deniz Atabay’ın çabalarıyla başlıyor. İkinci etap çalışmasında 57 bin 419 metre kanalizasyon terfi ve iletim hattı, 17 bin 600 metre boru hattı, 900 adet parsel bacası ve 2 bin 700 metre parsel bağlantısı yapılacak. 4 adet baca tipi terfi merkezi, 12 adet tahliye havuzu ve 14 adet vantuz yapısı projede yer alıyor. İhalemiz 290 milyon TL’ye mal olacak ve 500 iş günü içerisinde teslimi yapılacak" dedi.

Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Akbük Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların kanalizasyon ile ilgili sıkıntılarının kalmayacağını söyleyerek desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ise, "Uzun yıllardır beklenen ve Akbük için elzem hale gelen bir sistem bu yıl itibariyle start verilmiş oluyor. Bu proje gerçekte büyük emek var. Burada Özlem Başkanımıza Didim halkı adına teşekkür ediyorum. Büyük bir karardı ve o kararı aldı. Biz de Genel Müdürümüzle bu işi tuttuk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kolay bir proje değildi. Didim’deki arıtmanın sağlıklı çalışıyor olması bize büyük kolaylık sağlıyor. Derin deniz deşarjıyla bu sistem basılacak. Hayırlı olsun. Süreç içerisinde siyasi görevler alıyoruz. Bir miktarda yıpratıldık bu konuda ama bugün itibariyle de yüklenici firma bu işi daha az günde bitirir. Bu süreç içerisinde artık Akbük’ün kanalizasyonu ne olacak diyenler kendilerine başka argümanlar bulmalı. Çalışsınlar başka argüman bulsunlar. Su sıkıntımız var. Bu da zaman içinde çözülecektir. Kanalizasyon bitince görsel kirliliği kaldıracağız dedik ve Aydın Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışması başladı. Biz de sokakları ve kaldırımları yaptık. Tertemiz bir Akbük kazandıracağız" diye konuştu.