Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Söke ilçesi merkez ve kırsal mahallelerinde gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmalarla vatandaşların takdirini topluyor. Çevre düzenlemesinden altyapı projelerine kadar birçok alanda yürütülen faaliyetler, ilçe sakinlerine daha konforlu ve temiz bir yaşam sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Söke’de kapsamlı bir çevre bakım çalışması gerçekleştirdi. 6 araç ve 40 personelle yapılan bu çalışmalar sonucunda Söke merkezi temiz bir görünüme kavuştu.

"Savuca Mahallesi’nde yol çalışmaları sürüyor"

Savuca Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmalarında ASKİ ekipleri kanalizasyon çalışmalarını tamamladı. Bu çalışmaların ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, İnönü Caddesi ve Atatürk Caddesi’nde sıcak asfalt çalışması yapılacak. Asfaltlama sonrası caddelerde çizgi ve logo çalışmaları yapılacak. Yenilenen caddeler daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sunacak.

"Kırsal mahallelere destek"

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke’nin Köprüalan, Bayırdamı ve Demirçay mahallelerinde zeytin üreticilerine yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Üreticilerin zeytin bahçelerine ve arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla kullanılan yollar yenilendi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu çalışmalarıyla zeytin üreticilerine ve tarımsal üretime büyük bir destek sağladı.

"Başkan Arıkan’dan Özlem Başkan’a teşekkür"

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke genelinde yürüttüğü çalışmalarla ilçenin yaşam kalitesini artırmayı sürdürürken, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan yapılan çalışmalarla ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Dayanışma içerisinde Söke halkına hizmet etmek üzere çalışmaların elbirliğiyle sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Arıkan, “Biz birlikte güçlüyüz. Gerek Söke Belediyesi gerekse Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir gayret içinde çalışıyoruz. Özlem Başkanımızın Söke’ye kazandırdığı çok kıymetli hizmetler ile daha güzel yarınlara yürüyoruz” dedi.