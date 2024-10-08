Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı 1. Olağan toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı özlem Çerçioğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda gündem maddelerinden ziyade son günlerde artarak devam kadına yönelik şiddet konusu ve kadın cinayetleri ön plana çıktı. Belediye Başkanı özlem Çerçioğlu, Meclis’e çağrıda bulunarak “İyi hal uygulaması kaldırılmalı” dedi.

Gündem maddelerinin ilgili komisyonlara sevk edildiği oturumda kadına yönelik şiddet olayları ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla Aydın’da ‘Karikatür yarışması’ düzenlenmesine yönelik Meclise gündem maddesi sunuldu.

Maddeye ilişkin açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, son günlerde artarak devam eden kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çekerek, “Toplumun en büyük sorunlarından biri haline gelen bu sıkıntıya dikkat çekmek amacıyla ‘Kadına yönelik şiddet’ konulu karikatür yarışması düzenlemeye karar verdik. Amacımız dikkat çekmek. Bu yönde suç işleyenler için ‘iyi hal’ indiriminin kaldırılması gerektiğine düşünüyorum. Hakim karşısında takım elbise ve kravatla çıkıp önünü iliklemekle bu suçun cezası hafifletilmemeli. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne de büyük görev düşüyor. Bu işin siyasi partisi de olmaz. Hepimizin annesi kız kardeşi var” diyerek bazı suçlarda iyi hal indiriminin kaldırılması gerektiğini söyledi.