Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop’u 3-1 mağlup ederek, ligdeki ilk galibiyetini aldı.

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Sultanlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor kendi evinde Keçiören Belediyesi’ni ağırladı. Aydın Büyükşehir rakibini setlerde 3-1 mağlup ederek ligde galibiyetle tanıştı. Maç sonrası oyuncular galibiyeti taraftarları ile kutladı. Aydın Büyükşehir 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanında puan mücadelesi verecek.

Kaynak: iha