Yüz binlerce adayın katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bugün gerçekleşti. Sınavın yapılacağı okul önlerinde stant açan Aydın Büyükşehir Belediyesi, sınav öncesinde sınava girecek memur adayları ve ailelerini yalnız bırakmadı.
Yüz binlerce adayın katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bugün gerçekleşti. Sınavın yapılacağı okul önlerinde stant açan Aydın Büyükşehir Belediyesi, sınav öncesinde sınava girecek memur adayları ve ailelerini yalnız bırakmadı.
Binlerce su dağıtıldı
KPSS öncesinde personeliyle sahadaki yerini alan Büyükşehir Belediyesi, sınava katılan adaylara ve ailelerine su dağıtımı gerçekleştirdi.
Başkan Çerçioğlu adaylara başarılar diledi
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kamu Personeli Seçme Sınavına giren tüm adaylara başarılar diledi.
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