Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu; tüm vatandaşları tiyatroya davete etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda yeni sezon başlıyor. Her yıl onlarca oyunu vatandaşlar ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları perdelerini açmaya hazırlanıyor.

7’den 70’e tüm Aydınlıların severek takip ettiği Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları perdelerini 22 Ekim Salı günü açacak. Her sezon onlarca oyunu vatandaşlar ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu yıl da kentin farklı noktalarında eserlerini sergileyecek.

“Şimdi Ne Olacak?” oyunuyla kadına karşı şiddete dikkat çekilecek

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın yeni sezonda ilk sahnelenecek olan oyunu “Şimdi Ne Olacak?”, 22 Ekim Salı günü saat 20.30’da tiyatroseverler ile buluşacak. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek olan oyunda kadın cinayetlerine ve kadına karşı şiddete dikkat çekilecek. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibi tarafından sahnelenecek oyunun biletleri Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebilecek.

Tüm vatandaşları tiyatroları izlemeye davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kültür ve sanat etkinliklerinin süreceğini belirtti.