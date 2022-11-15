Türkiye’de her yıl kış aylarında çok sayıda insanın hayatına mal olan ve sobadan kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı vatandaşları uyardı. Yetkililer bacaların temizlenerek sobaların yakılmasını ve yatmadan önce sobaya kömür atılmamasını tavsiye etti.

Türkiye’de her yıl kış aylarında çok sayıda insanın hayatına mal olan ve sobadan kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı vatandaşları uyardı. Yetkililer bacaların temizlenerek sobaların yakılmasını ve yatmadan önce sobaya kömür atılmamasını tavsiye etti.

Doğalgaz ve kömür fiyatlarındaki artış nedeniyle bu yıl inşalar daha çok soba ile ısınmayı tercih ederken yetkililer soba zehirlenmesine karşı dikkatli olunmasını istedi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı,

soba zehirlenmesinin meydana gelmemesi için soba yakılırken aşırı doldurulmamasına, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamasına ve bacaların mutlaka yılda bir defa temizletilmesine dikkat edilmesi gerektiğini belirttiler.

Hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle kullanılmaya başlanan sobaların öncelikle temizlik ve bakımının yapılması gerektiği belirtilen açıklamada baca ve soba borularının temizlenmesinin hayati önem taşıdığı belirtildi. Baca yangınlarının en önemli sebebinin bacada oluşan kirlilikten kaynaklandığı belirtilen açıklamada “Temizlenmeyen soba bacaları zamanla kurum bağlayarak tıkanmalara sebep olur. Tahliye edilemeyen karbon monoksit gazları ölümlere, kurum ve yağ tortularının tutuşması ise yangınlara neden oluyor. Baca yangınları çoğu zaman da çatıya ve evlere sirayet eder. Kullanılmadan önce bacaların temizliğinin yapılması can ve mal emniyeti bakımından önem taşır.

“Zehirlenme ve baca yangınlarının yüzde 99’u bilgisizlik ve yanlış kullanımdan kaynaklanıyor”

Meydana gelen baca yangınları ve karbonmonoksit zehirlenmelerinin büyük çoğunluğunun bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmalden kaynaklandığı belirtilen açıklamada “Kullanılan her türlü ısıtma cihazı kalite belgesine sahip olmalıdır. Yakıtlar da standartlara uygun olmalıdır. İzin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamalıdır. Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağından, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de baca çekişi zayıflayacağı için soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmelidir. Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamalıdır. Özellikle yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı alttan yakılan kömür sobalarında karbon monoksit zehirlenmesi riski artacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır” denildi.