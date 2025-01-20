Aydın Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki yol yenileme çalışmasını tamamlayıp, vatandaşların hizmetine sundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde yenileme çalışması gerçekleştirdi. Asfalt seriminin sona ermesinin ardından çizgi, logo ve yaya geçidi çalışmaları tamamlanan yol, daha güvenli ve modern haliyle vatandaşların kullanımına sunuldu.

Kent genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarının devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Kentimiz genelinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Güzel Aydınımızın tüm ilçelerinde yol yapım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor, tüm vatandaşlarımızı güvenli, modern ve konforlu yollar ile buluşturuyoruz. Kırsaldan kent merkezine kadar kentimizin dört bir noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlar, jet hızıyla tamamlanan çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.