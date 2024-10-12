Vodafone Sultanlar Ligi’nin ikinci haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Türk Hava Yolları takımına 3-0 mağlup oldu.

Sultanlar Ligi’nin ikinci haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları’nı konuk etti. Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan maçta taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Arzu Uzatöz’un yönettiği maçta, Türk Hava Yolları birinci seti 25-16, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti 25-20 kazandı. Konuk ekip parkeden 3-0 galip ayrıldı. Aydın Büyükşehir Belediyespor, aldığı bu yenilgiyle iki hafta üst üste hanesine puan yazdıramadı.