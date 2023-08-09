Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihleri için öğrenciler, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Kent Meydanı’nda bulunan tercih tırına yoğun ilgi gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçen ve tercihlerin son gününe kadar hizmet veren tercih tırından bini aşkın öğrenci faydalandı. Kent genelinde sosyal ve kültürel alanda da birçok proje gerçekleştirdiklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; “Gençlerimizin istek ve taleplerine cevap verecek uygulama ve projelerle yanlarında oluyoruz. Hayatlarının en önemli kararlarından biri olan üniversite tercihlerinde de yanlarında olduk” dedi.

Bu hizmeti normalde herkes alamıyor

Tırı ziyaret eden öğrencilerden Abdül Samet; “Uçak mühendisi olmayı düşünüyorum. Bu hizmeti normalde herkes alamıyor. O bakımdan bu hizmetin olması tabi ki çok faydalı” dedi.

Sosyal medyadan duyduk

Kardeşi için tercih tırına gelen İstanbul Üniversitesi Almanca Öğretmenliği mezunu Merve Bahar; “Belediyenin böyle bir hizmet sağlaması gayet güzel. Ben buraya kardeşim için geldim. Annem burayı sosyal medya üzerinden duymuş. Memnun kaldık. Danışmanların yol gösterdiğini düşünüyorum. Hizmetleri için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederim” diye konuştu.

Tercihimi okulda yapmak yerine buraya geldim

Aydın Büyükşehir Belediyesi dershanelerinde eğitim gören Kemal Baran Uçkan; “Alanlarında bilgili kişilerden eğitim gördük. Gayet iyi bir eğitim aldık. Bugünde tercih tırına geldim. Tüm öğrencilerin ihtiyacı olan bir şey. Ben tercihimi okulda yapmak yerine buraya geldim. Böyle bir imkan sunduğu için Aydın’ın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederim” dedi.