Aydın Büyükşehir Belediyesi, sinema dünyasının önemli eserlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Mimar Sinan Parkı’nda gerçekleşen gösterim büyük beğeni topladı. Çocuklara hitap eden filmde aileler keyifli bir akşam geçirdi.

Aydınlıların yeni uğrak noktası olan Mimar Sinan Parkı’nda, vatandaşların daha güzel vakit geçirebilmeleri için özenle seçilen film gösterimleri ilgi ile takip ediliyor. Yaz akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen sinema gecelerinde bu sefer ise ’Karlar Ülkesi’ filmi gösterildi. Vatandaşlar film gösteriminin yanı sıra kendilerine ikram edilen patlamış mısır ve limonata için de Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.