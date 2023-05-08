Aydın Büyükşehir Belediyesi kültür merkezlerinin düzenlediği Geleneksel Satranç Turnuvası bu yıl da büyük ilgi gördü.

96 finalistin Yüksel Yalova Çocuk Kültür Merkezi’nde kozlarını paylaştığı turnuvada, öğrenciler hünerlerini sergilerken zaman zaman da büyük heyecan yaşadılar. Dünyanın en eski zeka oyunlarından biri olan satrançta, genç yetenekleri bekleyen veliler de turnuvayı ilgiyle takip ettiler. Turnuvanın sonunda başarılı olan genç yeteneklere çeşitli hediyeler de armağan edildi.

Spor çeşitliliğini her geçen gün artırıyoruz

Kültür merkezlerinde birçok dalda gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri eğitimler verildiğini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Satranç turnuvasına katılan genç yeteneklerimizi tebrik ediyorum” dedi. Spor çeşitliliğini her geçen gün Aydın’da artırdıklarını kaydeden Başkan Çerçioğlu, “Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve iyi zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla kültür merkezlerimizde çeşitli turnuvalar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.