Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin, kent genelindeki sahillerde hayata geçirdiği yürüyüş ve bisiklet yolları vatandaşların beğenisini kazanmaya devam ediyor.

O yollardan biri olan Kuşadası Sevgi Plajı Yürüyüş ve Bisiklet Yolu, modern yapısı, gece aydınlatması ve iki yönde yaklaşık 20 kilometrelik parkuru ile 7’den 70’e herkesi ağırlıyor. Yürüyüş ve bisiklet yollarının kentin önemli sembollerinden biri olduğunu ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın sevdikleriyle keyifli vakit geçirebileceği, spor yapabileceği ortamlar hazırlamaya ve sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Sahil kesimlerinde yapılan yürüyüş ve bisiklet yollarından duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, burada hem sportif faaliyet yapabiliyor hem de sevdiklerimizle yürüyüş yaparak günün stresini atabiliyoruz bu güzel hizmetten dolayı Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederiz diye konuştu.