Aydın Büyükşehir Belediyesi, çocukların kültür ve sporla ilgili aktivitelere katılabilmeleri için hizmetlerini aralıksız şekilde sürdürüyor. Yaz boyunca süren yüzme kurslarına katılan yüzlerce çocuk, profesyonel eğitmenlerden aldıkları dersler ile iyi birer yüzücü oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, çocukların kültür ve sporla ilgili aktivitelere katılabilmeleri için hizmetlerini aralıksız şekilde sürdürüyor. Yaz boyunca süren yüzme kurslarına katılan yüzlerce çocuk, profesyonel eğitmenlerden aldıkları dersler ile iyi birer yüzücü oldu.

Geleceğin yüzücülerinin yetiştiği kurslarda eğitim alan 672 çocuk, Büyükşehir Belediyesinin Atatürk Spor Kompleksi’ndeki havuzunda yaz sürecini hem eğlenceli hem de öğretici bir aktiviteyle geçirmiş oldu. Atatürk Spor Kompleksi’ndeki törenle katılım sertifikalarını alan çocuklar mutlu olduklarını ifade etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Çocuklarımızın geleceği bugün yaptığımız yatırımlar ile şekilleniyor. Büyükşehir Belediyesi olarak sanat, spor ve eğitici kurslar aracılığıyla çocuklarımızın her zaman yanındayız. Atatürk Spor Kompleksimizde de geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Aydın’dan daha birçok iyi sporcu çıkacağını inanıyorum. Tüm Aydınlı çocukları Büyükşehir Belediyesi kurslarına katılmaya davet ediyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kurslarda çocuklarının sanat ve sporun farklı dallarında eğitim aldığını belirten Serdar Bayraktar, “Belediyenin bu hizmetinden memnun olduk. Çocuğumuz belediyenin önce keman ve bale kursuna gitti şimdi de yüzme kursuna katıldı. Gayet memnunuz, çocuklarımızı bu imkanları sağladığı için Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Pandemi sürecinin ardından bu kursların çocuklar adına iyi bir geçiş süreci olduğuna dikkat çeken Uğur Ödün, “Çocuğumuz suya alıştı ve mutlu oldu. Pandemi sürecinden sonra böyle şeyler istiyorduk. Sosyal etkileşimi de güçlü oldu. Böyle bir etkinlik düzenlediği için Özlem Başkanımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Çocuğunun yüzme öğrenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Sema Eski, “Çocuğum denize girerken korkmayacağım ve güzelce yüzecek. Büyükşehirin çok güzel etkinlikleri oluyor. Çocuğumu gönderdim ve göndermeye de devam edeceğim. Çocuğum da severek bu kursa geldi, önümüzdeki yıl kardeşini de bu kursa yazdıracağım. Özlem Başkanın hizmetlerinin ve başarılarının devamını dileriz” dedi.

Ücretsiz kurslar sayesinde aile ekonomisine yük olmadan çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Samet Keyik, “Biz çocuklarımıza zaman ayırıp böyle bir etkinlik sunamıyoruz ama sağ olsun Büyükşehir Belediyemizin sayesinde müthiş bir etkinlik oluyor. İki oğlum da yüzme kursuna geliyor. Ücretli bir yüzme kursuna göndersem beni ekonomik olarak çok sarsar ama böyle olunca çok güzel oluyor. Özlem Başkana çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun" şeklinde konuştu.