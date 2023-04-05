Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında kentin birçok noktasında iftar sofraları kurarak vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün de il genelinde 6 ayrı noktada iftar programı düzenlenerek 15 bin kişiye iftar yemeği verildi. Çine Mutaflar Mahallesi; Buharkent Ortakçı Mahallesi; Didim Yeni Mahalle; Germencik Çamköy Mahallesi; Karpuzlu Abak Mahallesi ve Nazilli 23 Nisan Parkı’nda iftar sofraları kuruldu.

Başkan Özlem Çerçioğlu, Germencik Çamköy Mahallesi’ndeki iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Çerçioğlu’na; CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Millet İttifakı ilçe başkanları ve muhtarlar da eşlik etti.

Vatandaşlar, birlik ve beraberliği yansıtan iftar sofraları için memnuniyetlerini ifade ederek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Çerçioğlu, ‘‘Bereketli iftar sofralarımızda vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz’’ dedi.