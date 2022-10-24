Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin arama-kurtarma köpeği ’Zeyna’, AFAD’ın düzenlediği görev yeterlilik sınavında 100 üzerinden 98 puan alıp, sertifikasını alarak göreve başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin arama-kurtarma köpeği ’Zeyna’, AFAD’ın düzenlediği görev yeterlilik sınavında 100 üzerinden 98 puan alıp, sertifikasını alarak göreve başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi’nde standartlara uygun bir şekilde enkaz ve pentatlon alanı inşa edilmiş, özenle seçilmiş köpekler burada eğitilmeye başlanmıştı. Afet durumlarında arama-kurtarma faaliyetlerine destek vermeleri için özenle seçilmiş köpeklerden bir ekip oluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin arama-kurtarma köpeği ’Zeyna’ büyük bir başarıya imza attı. ’Zeyna’ AFAD tarafından Sakarya’da düzenlenen sınavda 72 köpek arasından sıyrılarak dereceyle belgesini almaya hak kazandı.

9 ayda gelen başarı

’Zeyna’ ile birlikte çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Köpek Arama Timi’nde görevli Arif Gökhan Eren, "Yaklaşık 9 aydır birlikte çalışıyoruz. Köpeğim çok uyumlu, aramızdaki bağ da çok kuvvetli. Çalışmayı çok seviyor ve istekli. Türkiye’nin birçok bölgesinde değişik enkazlar da çalışmalar yaptık. AFAD deprem arama-kurtarma köpeklerine yönelik yılda iki kez sınav yapıyor. Haziran ayında eğitim yeterlilik sınavı vardı, onu geçtik. Şimdi de görev yeterlilik sınavı vardı. Bu görev yeterlilik sınavında altı kazazededen beşini bulmamız gerekiyordu. Altıda altı yaparak, gururla söylüyorum, 100 üzerinden 98 puan aldık. ‘Zeyna’ çalışmayı çok seviyor, işe çok istekli. Mutluyuz, gururluyuz. Çalışmalarımızı buradaki enkazda yapıyoruz. Enkazda 20 saklanma odası var. Enkaz alanını biz oluşturduk. Sıfırdan koku alma, burun seviyesinden koku alma, havadan koku alma üzerine bütün teknikler üzerinde çalışıyoruz. Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na böyle bir tesis var ettiği için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gerçeğe yakın enkaz başarıyı getirdi

Enkazla ilgili bilgi veren uzman eğitmen Hakan Bayram, "Burayı yaklaşık dokuz ay önce faaliyete geçirdik. Özlem Çerçioğlu başkanımız bize büyük bir fırsat sundu. Türkiye’nin birçok iline gidip testler yaptık ve köpeklerimizi Ankara’da bulduk. İki köpek aldık ve ikisi de çok iyi. Eğitmenlerimizi de test ettik, personel seçim testi yaptık. Türkiye genelindeki birçok enkazı gezip enkazımızı oluşturduk. Diğer enkazlardan farkı gerçeğe en yakın olması. Türkiye’deki deprem gerçeğini göz önüne alırsak arama-kurtarma köpeklerinden her ilimizde bulunması gerekiyor. Türkiye genelinde 11 köpek vardı, ‘Zeyna’ da bu özel köpeklerden birisi oldu" şeklinde konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin arama-kurtarma köpeklerinin eğitimi için bir enkaz alanı oluşturuldu ve kullanılan 20 odalı kazazede saklama yerlerine sahip eğitim enkazı, yıkılan binalar göz önüne alınarak hazırlandı. Eğitim enkazının hazırlanış aşamasında kazazedelere ulaşmak için ayarlanan koku çıkış noktaları ise taş ve molozun içinden gelecek şekilde ayarlandı. Böylelikle gerçeğe en yakın şekilde oluşturulan ortam ile arama-kurtarma köpeklerinin daha iyi seviyelere ulaşmaları sağlandı.

Başkan Çerçioğlu: Olumsuzluklara hazırız

Arama timini başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Çerçioğlu ise, "Zeyna’nın varlığı bizleri çok mutlu ediyor. Temennimiz o ki ‘Zeyna’nın çalışmasına hiç gerek kalmasın. Fakat maalesef ki deprem Türkiye’nin bir gerçeği ve bu gerçeğe hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu sebeple arama-kurtarma köpeği sayımızı artırmak istiyoruz. Her türlü olumsuzluğa karşı hazırız. Diğer kurumlarla deneyimlerimizi de paylaşmak isteriz" dedi.