Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Yaz Konserleri’ etkinlikleri kentin dört bir köşesinde devam ederken, konserlerin son adresi Yenipazar ilçesi oldu.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, sanatın tüm güzelliklerini Aydın genelinde vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. ‘Yaz Konserleri’ çerçevesinde farklı ilçelerde gerçekleştirilen konserlerin bu seferki adresi ise Yenipazar oldu. Konservatuvar eğitmenlerinden Efe Dumancı’nın sahneye çıktığı gecede, Dumancı sevilen şarkılarla Yenipazarlıları coşturdu. Yenipazar Belediyesi önündeki alanda düzenlenen konserde, Yenipazarlılar gönüllerince eğlendi.

Vatandaşların sanat ve müzikle dolu keyifli yaz akşamları geçirmeleri için etkinliklere devam edeceklerini ifade eden Çerçioğlu, “Tüm vatandaşlarımızı keyifli Yaz Konserleri etkinliklerine davet ediyoruz." dedi. Konserler, kent genelinde temmuz ve ağustos aylarında da hız kesmeden devam edecek.

Yenipazar’da düzenlenen konserde vatandaşlar müziğe ve eğlenceye doyarken, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden ise Büyükşehir Konservatuvar ekibine çiçek takdim etti. Erden, kendilerini müzikle buluşturduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.