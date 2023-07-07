Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, ’Yaz Konserleri’ etkinlikleri çerçevesinde Sultanhisar’da bir konser gerçekleştirdi. Vatandaşlar konsere yoğun ilgi göstererek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Sultanhisarlılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerden Efe Dumancı ve Selcan Temel’in sahneye çıktığı geceye yoğun ilgi gösterdi. Gecede Türk müziğinin en sevilen şarkıları seslendirildi. Yaz Konserleri’nin bir sonraki durağı 10 Temmuz Pazartesi günü saat 20.30’da Kuşadası Balıkçılar Meydanı olacak.