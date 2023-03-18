Aydın Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde şehitleri anmak için binlerce vatandaşa helva hayrı yaptı. Hayra büyük ilgi gösteren vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Efeler, Nazilli, Söke, Germencik ve İncirliova’da helva hayrı gerçekleştirildi. Vatandaşlar; şehitlerimiz için dualar ederken, duyarlılığından dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Hayrın aziz şehitler için yapıldığını belirten Başkan Çerçioğlu, "Çanakkale Zaferi, tarihimizin en önemli sayfalarından biridir. Bu zaferin kazanılmasında hayatlarını feda eden şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" dedi.